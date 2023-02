Derzeit taumelt der Ruhrgebietsklub wieder einmal recht zielstrebig dem Abstieg aus der Bundesliga entgegen. Doch wittern die Königsblauen eine kleine Chance, den erneuten Absturz nach nur einem Jahr der Erstligazugehörigkeit zu verhindern - und das bei nur 13 Punkten nach 21 Spielen, 14 erzielten Toren, vier torlosen Remis in Folge und dennoch "nur" sechs Zählern hinter dem rettenden Ufer.

" Es geht in die Wochen der Wahrheit ", sagte S04-Sportvorstand Peter Knäbel unter der Woche entsprechend prätentiös. "Ich tue mich schwer damit, von der 2. Liga zu sprechen, wenn noch alles möglich ist" , sagte Trainer Thomas Reis.

Entscheidende Partien

Am Samstagabend treffen die Schalker auf den ebenfalls abstiegsbedrohten VfB Stuttgart, der nach dem ersten Sieg in diesem Jahr (3:0 gegen den 1. FC Köln) nun 19 Punkte auf dem Konto hat. Der Auftakt zu den entscheidenden Wochen für den S04 in dieser Spielzeit. "Die Bedeutung ist immens, auch wenn es danach noch nicht erledigt ist", sagte Knäbel.

Am darauf folgenden Spieltag treten die Schalker dann beim Tabellen- und Ruhrgebiets-Nachbarn vom VfL Bochum an. Fünf der nächsten sieben Gegner stehen in der Tabelle direkt vor dem Tabellen-Schlusslicht. "Die kommenden Spiele sind sehr wichtig. Es muss jedem klar sein, was jetzt angesagt ist" , so der 56 Jahre alte Knäbel. Diese Partien sollen der Weg aus dem Abgrund sein.

Reis: "Üben, üben, üben"

Die Schalker präsentieren sich in diesem Jahr zumindest in der Abwehr konkurrenzfähiger als noch in der Hinrunde. Während in der Defensive das alte "Die-Null-muss-stehen"-Mantra Huub Stevens' zuletzt nahezu perfekt umgesetzt wurde, wenden die Angreifer (ein Tor aus den vergangenen sechs Spielen) allerdings nahezu irritierend identisch dieselbe Taktik an.

" Üben, üben, üben" , sagte Thomas Reis über die Möglichkeiten, die Treffer-Armut schnellstmöglich abzustellen. "Wir haben per Video gezeigt, woran es liegt, dass wir keine Tore erzielt haben. Es liegt häufig an der Positionierung vor dem gegnerischen Tor."

Gemeint sind dabei vor allem die beiden Angreifer Simon Terodde (3 Tore) und Neuzugang Michael Frey (0 Treffer). Immerhin: Unter der Woche trainierte Terodde nach den Trainingseinheiten mit dem Team alleine Abschlüsse. "Ich glaube, dass alle auf die Initialzündung warten" , so Knäbel mit Blick auf die kollektive Torarmut.

Das Problem vor der Partie gegen den VfB: Gleich fünf Spieler (Brunner, Uronen, Quwejan, Kozuki, Skarke,) sind angeschlagen und werden wohl ausfallen. "Wir sind nicht weniger positiv, wenn ein Spieler mal ausfallen wird. Das ist im Abstiegskampf so. Das ist halt alles an der Grenze" , sagte Knäbel.