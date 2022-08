Mit letzter Kraft schleppten sich Marius Bülter und Co. noch einmal zur Nordkurve, die unaufhörlich ihre Helden besang. Arm in Arm lauschten die Spieler von Schalke 04 den Liedern von einem Leben in Blau-Weiß oder der Liebe, die niemals endet. Bei aller Glückseligkeit machten die Ultras aber auch eines klar: Den Klassenerhalt, den kann man nur als Gemeinschaft schaffen.