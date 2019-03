Stevens fordert Leidenschaft auf Schalke

Nur für den FC Schalke 04 kehrt Huub Stevens noch einmal auf die Trainerbank zurück. Auf die Frage, ob er dieses Opfer auch für einen anderen seiner Ex-Vereine gebracht hätte, antwortete der Niederländer mit einem klaren Nein. Bei der Anfrage von Schalke konnte er das nicht sagen: "Wenn der Verein diese Probleme hat und fragt mich, kann ich nicht nein sagen" , erklärte Stevens.

Lob für Tedesco

Gemeinsam mit Mike Büskens soll der 65-Jährige die Königsblauen vor dem Abstieg retten. Ein längeres Engagement des Trainer-Duos ist nicht vorgesehen. "In dieser Konstellation werden wir die Saison bis zum Ende spielen" , erklärte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider bei der Präsentation der beiden Trainer am Freitag (15.03.2019). "Die Arbeit ist kurzfristig und auf diesen Zeitraum begrenzt." Danach werde Stevens wieder vollständiges Mitglied des Schalker Aufsichtsrats sein.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Highlights der Pressekonferenz mit Huub Stevens, Mike Büskens und Sportvorstand Jochen Schneider | Sportschau | 15.03.2019 | 02:07 Min. | Verfügbar bis 15.03.2020 | Das Erste

Schneider und Stevens ließen es sich nicht nehmen, den am Donnerstag als Trainer entlassenen Domenico Tedesco für seine Arbeit zu loben und dessen Verdienste hervorzuheben. Doch nach den schwachen Leistungen in der Bundesliga und dem 0:7-Debakel bei Manchester City in der Champions League hatte man Tedesco nicht mehr zugetraut, die Wende herbeizuführen. "Wir haben die Situation analysiert und sind zu der Meinung gekommen, dass der Karren so tief feststeckt, dass wir ihn in dieser Konstellation nicht mehr herausgezogen kriegen" , sagte Schneider.

Stevens fordert Leidenschaft