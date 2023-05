Die Gelsenkirchener waren nach der Hinrunde mit nur neun Zählern eigentlich schon abgeschlagen. Der fünfte Abstieg von Schalke 04 nach 1980/81, 1982/83, 1987/88 sowie 2020/21 aus der Bundesliga war trotz starker Rückrunde mit 22 Zählern jedoch erst nach Abschluss des 34. Spieltags und der Niederlage in Leipzig fix.

Starke Rückrunde hilft nichts mehr

Trainer Thomas Reis hatte Ende Oktober die Nachfolge von Frank Kremer übernommen. Nach elf Spieltagen hatten die Schalker die Rote Laterne von Reis' Vorgängerklub VfL Bochum übernommen. Erst nach der Winterpause griffen allmählich die Maßnahmen des neuen Coaches - am Ende jedoch zu spät.

" Wenn man die Rückrunde sieht, für die wir uns leider nichts kaufen können, aber die Art und Weise, wie wir auch heute zurückgekommen sind mit der Mentalität und dem Glauben daran, dass wir vielleicht auch noch etwas Unmögliches erreichen können, das habe ich auf jeden Fall gesehen ", meinte der enttäuschte Trainer nach dem letzten Saisonspiel. Das Spiel sei ein Spiegelbild der Saison gewesen: " Wir haben den Abstieg nicht heute besiegelt. "

Reis: " Haben den Abstieg nicht heute besiegelt "

Nach der Niederlage in Leipzig ging Torhüter Ralf Fährmann vor seinem Kasten langsam in die Hocke, er hielt sich die Hand vors Gesicht, um seine Tränen zu verbergen. Teammanager Gerald Asamoah lief über den Platz und versuchte, seine untröstlichen Spieler doch irgendwie aufzubauen. Reis ging in die Kurve und applaudiert den mitgereisten Fans.

Konrad Laimer (10.), Christopher Nkunku (19./90.+4)) und Yussuf Poulsen (83.) hatten mit ihren Toren für Leipzig auch die letzten Hoffnungen der Schalker auf den Klassenerhalt zerstört.

Doppelpack von Nkunku

Der Treffer von Marcin Kaminski (28.) und ein Eigentor von Willi Orban (49.) reichten den Königsblauen nicht, um noch den vorletzten Tabellenplatz zu verlassen. Nkunku schloss mit seinen beiden Treffern noch zu Bremens Sascha Füllkrug an der Spitze der Torjägerliste auf, beide trafen je 16-mal.

Auch Fährmann kann Rückstand nicht verhindern

Die Gastgeber übten in der ausverkauften Red Bull Arena vor 47.069 Fans gleich Druck aus. Den Blitzstart verpasste Timo Werner, der nach einem Pass von Laimer im gegnerischen Strafraum nicht mehr rechtzeitig an den Ball kam (3.). Doch Schalke hielt gut dagegen, lief die Leipziger immer wieder hoch an. Marius Bülter prüfte auf der anderen Seite RB-Keeper Örjan Nyland, der den Vorzug vor Janis Blaswich erhalten hatte (4.).