Transfers haben auch mit Fantasie zu tun

"Unserem Verein geht es nicht gut" , sagte Schröder jüngst und beschrieb damit deutlich die finanziellen Umstände des Klubs. "Es gibt klare Vorgaben, die wir umgesetzt haben. Andere Möglichkeiten gibt es derzeit nicht." Die Verantwortlichen beschwören schon seit Monaten die Alternativlosigkeit ihres Handelns. Selbst jetzt, nach dem Verkauf von Verteidiger Malik Thiaw, der für rund zehn Millionen Euro zum AC Mailand transferiert wurde, sollen eher Schulden beglichen werden als eine Investition in den kaum bundesligatauglichen Kader zu tätigen.

Die große Frage wird sein, ob sich dieser in seiner Rigorosität bislang in Gelsenkirchen unbekannte Sparzwang nicht in die falsche Richtung wendet? Denn ein erneuter Abstieg wäre ein wohl noch größeres finanzielles Übel für den Klub (rund 183,5 Millionen Euro Verbindlichkeiten) als es der Absturz vor gut einem Jahr bereits war.

Der Fußball und seine Transfers haben ja auch immer etwas mit Fantasie, Entwicklungspotential und Expertise zu tun. Die Schalker haben sich mit ihrem überaus strikten Spargebot allerdings zu einem großen Stück von dieser bei Transferüberlegungen üblichen Herangehensweise beraubt. Im Fall von Ko Itakura, der in der vergangenen Zweitligasaison leihweise das königsblaue Trikot trug und zu einem wesentlichen Leistungsträger der Mannschaft zählte, wird dies recht deutlich.

Itakura fiel dem Sparzwang zum Opfer

Die Schalker hätten den 25-Jährigen für einen überaus überschaubaren Betrag von lediglich sechs Millionen Euro von Manchester City verpflichten können - was sie aber aus rein finanziellen Gründen ablehnten. Die in diesem Fall wohl sichere Wette auf die Zukunft (durch einen Kredit finanziert) wollten sie nicht eingehen. Damit verlor der S04 einen noch entwicklungsfähigen, aber erstligareifen Stammspieler.

Und der Klub verlor zugleich die Option, Itakura für einen viel höhere Summe zu verkaufen. Borussia Mönchengladbach nutzte sofort die Gunst der Stunde - und hat damit sportlich und mit großer Sicherheit auch finanziell ein echtes Schnäppchen gemacht. Itakura avanciert mittlerweile bereits zum Liebling in Gladbach, sein Marktwert dürfte deutlich ansteigen.

Ähnliches gilt auch für den eigentlich so dringend benötigten, ehemaligen Schalker Leihspieler und Flügelstürmer Darko Churlinov, dessen Kauf vom VfB Stuttgart für rund drei Millionen Euro möglich gewesen wäre. In diesem Fall griff der englische Zweitligist FC Burnley zu. Die (finanziellen) Zwänge sind groß beim Ruhrgebietsklub. Der Umgang der Verantwortlichen damit so strikt wie kompromisslos. Die Fantasie wird auf Schalke derzeit im Keim erstickt.