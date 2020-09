Trösten können sich die Fans vielleicht damit, dass S04 gegen den Rekordmeister nur um zwei Tore schlechter abschnitt als der FC Barcelona im Champions-League-Viertelfinale (2:8). Andererseits befindet sich Schalke in seiner Bayern-Bilanz nun auch fast auf Augenhöhe mit dem Hamburger SV, der gegen Ende seiner Bundesliga-Zeit regelmäßig gegen München unter die Räder kam. Schalke gelang der letzte Sieg gegen Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale 2011 (1:0). Allein in den letzten vier Duellen kassierte Schalke nun schon 17 Gegentreffer. Der HSV "tröstete" S04 am Abend noch selbstironisch über Twitter.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Serdar-Ausfall schmerzt Königsblau

Ferner bereitet der mögliche Ausfall von Suat Serdar, der nach 30 Minuten vom Platz musste, Kopfschmerzen. Der 23-Jährige sei wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt worden, "wie schwer, kann ich noch nicht sagen" , erklärte Wagner nach dem Spiel. Bitter: Der Nationalspieler verpasste seit seinem Wechsel zu Schalke (Sommer 2018) bereits 16 Spiele verletzungsbedingt.

Verwunderung über Tönnies-Auftritt im Stadion

Abseits des Platzes lieferte das Spiel ebenfalls Gesprächsstoff. Die Mitglieder beider Klub-Delegationen saßen jeweils dicht an dicht und ohne Mund-Nasen-Schutz auf ihren Plätzen. Bayern-Vorstand Oliver Kahn erklärte im ZDF: "Nein, es gab keine Vorgaben, weil wir uns da an die bayerische Verordnung gehalten haben, die genau das erlaubt." In Artikel zwei der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Bayern ist der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum in Gruppen von bis zu zehn Personen gestattet.

In den sozialen Netzwerken herrschte neben Schalker Galgenhumor allerdings auch Verwunderung bis Ärger darüber vor, dass Ex-Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies als Teil der Schalke-Delegation auf der Tribüne saß. Tönnies hatte sich in der Vergangenheit zunächst mit rassistischen Aussagen einen Fehltritt geleistet, zuletzt wurde Kritik an ihm im Rahmen des Corona-Skandals in seinem Fleischkonzern laut.

Der Revierklub teilte am Samstag mit, der Ex-Funktionär sei eingeladen worden: "Clemens Tönnies war am Freitag im Stadion, weil er enge Freundschaften zum FCB-Präsidium pflegt. Selbstverständlich sitzt er lieber bei der Schalke-Delegation." Zur Beruhigung im Schalker Umfeld haben aber wohl weder Tönnies' Besuch noch die Leistung auf dem Platz beigetragen.

Stand: 19.09.2020, 10:23