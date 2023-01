Schalke vor Rückrunde: (k)ein Fünkchen Hoffnung

Müssen "schmutziger sein als der Gegner"

Die Hoffnung, die lange Winterpause für fußballerische Verbesserungen zu nutzen, hat sich zumindest in den ersten beiden Spielen 2023 nicht erfüllt. War die Leistung beim 0:3 in Frankfurt zumindest spielerisch größtenteils in Ordnung, stimmte beim 1:6-Debakel gegen RB Leipzig am Dienstag gar nichts mehr. Ordnung, angemessenes Zweikampfverhalten, Torgefahr: All das zeigten die Gelsenkirchener nur in Ansätzen - und als die Partie längst entschieden war.

Dass Schalke als Aufsteiger keinen Top-Kader hat und die Saison eine im Abstiegskampf wird, war den Verantwortlichen und Fans vorher klar. Dass die Mannschaft in vielen Spielen derart unterlegen ist und gegen Leipzig auch mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln nicht dagegenhielt, überrascht dagegen schon etwas.