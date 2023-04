Schalke 04 - "Zauberwochen" für den Liga-Verbleib nötig

Nach dem 0:4 gegen den SC Freiburg am Sonntag (23.04.2023) dürfte so manchem Schalker Fan angst und bange geworden sein. Chancenlos waren die Königsblauen aus dem Revier gegen den Champions-League-Aspiranten gewesen, die Knappen waren mit vier Gegentoren sogar noch gut bedient. "Wir waren in keiner Weise ebenbürtig" , bilanzierte Trainer Thomas Reis ernüchtert.