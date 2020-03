Schalke- und Köln-Profis ziehen bei Gehaltsverzicht nach

Minus von 26 Millionen Euro für das Jahr 2019

Zuvor hatte Schalkes Vorstand den Mannschaftsrat über die aktuelle existenzbedrohende Krisensituation informiert. Die Mannschaft habe " unmittelbar ihre volle Unterstützung " zugesagt. " Unsere Spieler haben damit eindrucksvoll dokumentiert, was ihnen unser Verein bedeutet. Denn es ist ein ganz klares Signal: Wir alle stehen zusammen für unseren FC Schalke 04, nicht nur in guten, sondern vor allem auch in schlechten Zeiten ", sagte Sportvorstand Schneider.