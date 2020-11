Unruhe in der Mannschaft

Die Stimmung in der Mannschaft scheint sich zunehmend zu verschlechtern. Das Training am Montag musste Medienberichten zufolge abgebrochen werden. Es soll eine Auseinandersetzung zwischen Vedad Ibisevic und Co-Trainer Naldo gegeben haben. In der Kabine gab es den Berichten zufolge außerdem einen Disput zwischen dem Cheftrainer und einigen Spielern. Es sind nicht die einzigen Konflikte, die im Verein brodeln.

Das sind keine guten Voraussetzungen, um die Wende zu schaffen. 44 Wochen und 4 Tage ist es mittlerweile her, dass Schalke 04 das letzte Mal gewinnen konnte. Gegen Borussia Mönchengladbach war das - so heißt übrigens auch der nächste Gegner in der Bundesliga. Und das ist nicht der einzige Hoffnungsschimmer. Ein Spiel wie das Revierderby vor drei Jahren zeigt: Auch wenn alles gegen dich läuft, kannst du zurückkommen.