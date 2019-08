Als einziger Bundesligist noch ohne Tor, seit mehr als sieben Monaten ohne Heimsieg - doch die Fans feiern. Bei Schalke 04 hat sich nach der Katastrophensaison mit dem Beinahe-Abstieg zwar die Stimmung verbessert, das Punktekonto aber kaum. "Wir müssen das Ding einfach mal reinhauen" , sagte Stürmer Guido Burgstaller.

Die 0:3-Niederlage gegen Bayern München am vergangenen Spieltag - immerhin die sechste Heimpleite und das siebte Spiel in der Arena ohne Tor in diesem Jahr - verzieh der Anhang den Königsblauen nicht nur. Burgstaller und Co. wurden sogar noch lange nach dem Schlusspfiff bejubelt und besungen, bekamen Anerkennung für ihre Leistung.