Angebot abgelehnt: Nübel verlässt Schalke im Sommer

Der FC Schalke 04 hat den Poker um Alexander Nübel verloren. Wie der Bundesligist bestätigte, hat sich der Torwart nach wochenlanger Bedenkzeit entschieden, das Angebot der Königsblauen zur Verlängerung seines Vertrags nicht anzunehmen. Das bedeutet, dass der 23-Jährige die Schalker im Sommer ablösefrei verlassen wird.

" Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht und respektieren diesen selbstverständlich. Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht ", war Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider erwartungsgemäß wenig begeistert.

Schneider betonte nochmals die guten, für Nübel aber offenkundig nicht ausreichenden Perspektiven bei den Knappen: " Wir haben Alex in den vergangenen Monaten durch Worte und Taten deutlich aufgezeigt, welch zentrale Rolle er bei uns in der Zukunft hätte einnehmen können: als Torwart und Kapitän eine mit vielen jungen Spielern besetzte Mannschaft anzuführen, die bereits in der Hinrunde viele Sympathien gewonnen hat. "

Ziel noch unbekannt

Nübel aber strebt den nächsten Schritt seiner Karriere an. Wohin es den Keeper zieht, ist noch offen. Ihm liegen wohl mehrere Angebote vor. Der deutsche Meister Bayern München kommt für Nübel inzwischen aber wohl nicht mehr als nächste Station in Betracht, da Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer an der Isar vor einer Vertragsverlängerung steht.

Nübel war 2015 vom SC Paderborn nach Schalke gekommen. In der vergangenen Saison löste der Keeper Ralf Fährmann als Nummer eins zwischen den Pfosten der Gelsenkirchener ab. Seither steigerte Nübel, der aufgrund einer Rotsperre erst am 31. Januar wieder spielen darf, seinen Marktwert auf geschätzt 15 bis 20 Millionen Euro.

Markus Schubert als Nachfolger?

Als Nachfolger für Nübel stünde auf Schalke Markus Schubert bereit. Auch der U21-Nationaltorwart gilt als ein großes Torwart-Talent.

Stand: 22.12.2019, 11:01