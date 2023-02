Der Glaube lebt: Schalkes emotionales Comeback im Abstiegskampf

Er schaffte es, dass das Team - anders als beim desolaten Abstieg nach der Saison 2020/21 - trotz zahlreicher Rückschläge weiter an sich glaubte und nicht in seine Einzelteile zerfiel. Außerdem machte er aus der einstigen Schießbude der Liga ein defensives Bollwerk. Die vier 0:0 in Serie zuletzt brachten Schalke zwar in der Tabelle noch nicht entscheidend voran, stärkten aber das Selbstbewusstsein und schufen die Erkenntnis, in der Bundesliga wieder konkurrenzfähig zu sein.

414-minütige Torflaute endet

Zwar war auch am Samstag gegen Stuttgart der Überlebenswille über weite Strecken größer als die Fußballkunst, aber wer will das den Schalkern in ihrer Situation verdenken. Und endlich gelangen auch im Angriff die Dinge, die Reis im Training erarbeitete. Dominick Drexler beendete mit seinem 1:0 eine 414-minütige Torflaute und Marius Bülter sorgte mit seinem Hackentreffer gar für ungläubiges Staunen.

" Das ist besonders toll zu sehen, dass die Jungs erkennen können, dass der Alte vielleicht doch recht hat mit dem, was er sagt ", meinte Reis, dessen Plan voll aufging. Bis auf drei Punkte ist sein Team nun wieder an die Nicht-Abstiegsplätze herangerückt.