Drei Spieler tragen das Team

Ein weiterer Verdienst Wagners: Er hat Spieler aus ihrem Leistungstief geholt. Bestes Beispiel dafür ist Amine Harit. Der Marokkaner kam in der gesamten letzten Spielzeit in 25 Partien auf vier Scorerpunkte. Nun sind es in sieben Pflichtspielen bereits doppelt so viele. Oder Stabilisator Omar Mascarell, der nach einem schwierigen Jahr verletzungsfrei ist und den Knappen wie ein Neuzugang vorkommen muss.

Dazu gesellt sich ein starker Torhüter. Das weiß auch Wagner: "In den ersten 20 Minuten hat Alex uns im Spiel gehalten" , sagte er nach der Partie gegen Leipzig über seinen Keeper Alexander Nübel. Der frühere U-21-Nationaltorhüter hat bereits 21 Torschüsse abgewehrt - hinter Zack Steffen von Fortuna Düsseldorf und Unions Rafael Gikiewicz drittstärkster Wert aller Torhüter.

Saison wie unter Tedesco?

Schalke scheint also stärker zu sein als letztes Jahr, auch wenn Wagner noch keinen Grund zur Euphorie sieht: "Alle, die nach sechs Spieltagen in Euphorie verfallen: Bitte gebt denen Tabletten" , sagte Wagner. Das sehen Fans und Umfeld des Traditionsclubs selbstredend anders.

Denn so gut wie jetzt stand Königsblau zuletzt in der Vizemeister-Saison 2017/18 da. Vergleiche werden laut: Genauso wie aktuell sorgten damals Einsatzwille, Laufbereitschaft und Teamgeist für den zweiten Platz. Außerdem war es auch die erste Spielzeit mit einem neuen Trainer: Domenico Tedesco.

