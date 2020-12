Auch der letzte Bundesliga-Samstag des Jahres 2020 endete für den FC Schalke 04 wieder. Obwohl der als "Jahrhunderttrainer" verehrte Huub Stevens nur gut einen Tag Vorbereitungszeit hatte: Die Entlassung des erfolglosen Coachs Manuel Baum hatte bei Fans und Klubführung die Hoffnung auf ein Ende der seit Januar andauernden Sieglos-Serie ausgelöst. Sie wurde wieder jäh enttäuscht.

Das 0:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstag war das 29. Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg. Zudem wirft der erneut schwache Auftritt der durchaus namhaften Schalke-Elf die Frage auf, was noch passieren muss, damit es wieder mit einem Sieg klappt.

Stevens gab sich anschließend betont kämpferisch: "Müssen wir denn aufgeben?!", sagte der 67-jährige Niederländer. "Aufgeben ist das Aller-, Aller-, Allerletzte. Wir kämpfen weiter und hoffen dann auf ein Quäntchen Glück."

Den meisten Beobachtern mangelt es jedoch inzwischen an Fantasie, wie S04 bei einer Ausbeute von nur vier Punkten aus 13 Partien den Abstieg noch abwenden will. Beispiele in der Ligahistorie gibt es dafür nicht.

Dennoch flüchtete sich auch Lizenzspielerchef Sascha Riether in Durchhalteparolen: "Im Moment traut uns keiner etwas zu. Aber im Fußball ist immer alles möglich", sagte er.

Negativrekord rückt näher

Der historische Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 mit 31 Spielen ohne Sieg ist für Schalke nur noch zwei Bundesliga-Partien entfernt. Stevens verbreitet indes Zuversicht: "Es kommt wieder der Tag, an dem wir gewinnen."

Am kommenden Dienstag sitzt der Niederländer im DFB-Pokalspiel gegen den Regionalligisten SSV Ulm noch ein weiteres Mal auf der Schalker Bank, danach ist die Mission beendet. Sportvorstand Jochen Schneider deutete an, bereits einen konkreten Nachfolger im Kopf zu haben.