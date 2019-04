Stevens muss Schalke wieder aufrichten

Mit den Schulterklopfern konnte Huub Stevens nicht viel anfangen. Seine Mannschaft hätte doch wirklich gut gespielt, zumindest eine Stunde lang in diesem Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen, bekam Stevens mitgeteilt. Den Holländer interessierte das offenbar herzlich wenig. "Wir haben zuviele Fehler gemacht", krittelte der Coach nach der 0:2-Niederlage, die das Aus im Pokal und damit einen weiteren Nackenschlag in dieser so schlimm verlaufenden Saison bedeutete.

Mit Fehlern meinte der Coach zum Beispiel den missratenen Pass von Bastian Oczipka auf Yevhen Konoplyanka, den die Bremer zur Führung nutzten. "Ich weiß, woran es liegt" , meinte Stevens später: "Aber ich sage es nicht." Das war ein wenig patzig, zeigt aber auch das ganze Dilemma, in dem die Schalker stecken. Geändert hat sich Stevens in seiner Art zumindest nicht.