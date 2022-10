Schalke 04: Matthias Kreutzer vorerst Interimstrainer

"Wir werden für die Entscheidung über die Neubesetzung auf der Position des Chef-Trainers im Sinne des Clubs alle Optionen, die sich uns auch kurzfristig bieten, intensiv prüfen ", teilte die sportliche Leitung um Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag mit. Kreutzer hatte am Donnerstag bereits das Training am Nachmittag geleitet.

Bereits in der vergangenen Zweitliga-Saison hatte Kreutzer als Interimscoach ausgeholfen und Schalke beim 3:0 beim FC Ingolstadt betreut. Damals war Übergangstrainer Mike Büskens ausgefallen. Der Ex-Profi war wie auch Kreutzer Co-Trainer des am Mittwoch beurlaubten Frank Kramer. Schalke hatte am Dienstag im DFB-Pokal eine 1:5-Schlappe bei der TSG Hoffenheim und damit die fünfte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert.