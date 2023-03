Der für die Rückrunde von Royal Antwerpen ausgeliehene Schweizer Michael Frey hat beispielsweise bis dato in zehn Spielen drei Tore aufgelegt, aber noch keins erzielt. Simon Terodde hat mit drei Toren und einer Vorlage in der Offensive genauso Luft nach oben wie Kenan Karaman, bei dem erst ein Treffer auf der Habenseite steht.

Später Sprung in den Profifußball mit 25 Jahren

Da könnte Marius Bülter, der ein Drittel aller Schalker Tore erzielt hat, in seiner jetzigen Form für Schalke zu einer Art Lebensversicherung in Liga eins avancieren. Das ist umso bemerkenswerter, bedenkt man, dass Bülter mit 25 Jahren noch in der Regionalliga West beim SV Rödinghausen gespielt hat und dann erst über Magdeburg und Union Berlin zum FC Schalke gekommen ist.