Domenico Tedesco steht nicht länger auf der Gehaltsliste des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Er hat eine neue Aufgabe in der russischen ersten Liga beim Hauptstadtklub Spartak Moskau gefunden. Beide Vereine teilten dies am Montag (14.10.2019) mit.

"Wir wünschen Domenico für seine neue Herausforderung bei Spartak Moskau alles erdenklich Gute und viel Erfolg", sagte S04-Sportvorstand Jochen Schneider.

Tedesco war vom Revierklub zur Saison 2017/18 als Cheftrainer verpflichtet worden, führte Schalke zur Vizemeisterschaft und erreichte das DFB-Pokal-Halbfinale. Doch in seiner zweiten Spielzeit rutschte Schalke in den Tabellenkeller, war zeitweise in Abstiegsgefahr. Im März 2019 wurde der 34-Jährige von seinen Aufgaben freigestellt, S04-"Jahrhunderttrainer" Huub Stevens übernahm interimsweise. Seit dieser Saison wird Schalke 04 von David Wagner trainiert.

jti | Stand: 14.10.2019, 17:30