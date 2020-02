Ernüchternde Heimschlappe für Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat das Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (22.02.2020) gegen RB Leipzig verloren. Die Mannschaft von Trainer David Wagner war beim 0:5 (0:1) gegen den Tabellenzweiten völlig chancenlos.

Die Schalker erwischten den denkbar schlechtesten Start. Nach nicht einmal einer Minute lagen die Hausherren nach einem Fehlgriff ihres Torhüters Alexander Nübel bereits in Rückstand. Bei einem Schuss von Marcel Sabitzer aus gut 20 Metern sah der 23-Jährige, der im Sommer zum FC Bayern München wechselt, nicht gut aus.

Keine hochkarätigen Schalker Chancen vor der Pause

Auch in der Folge offenbarte Nübel große Unsicherheiten, als er den Ball nach einer Ecke der Gäste fallen ließ (11. Minute) und an einer Flanke von der Außenbahn vorbeisegelte (25.). Die Schalker Fans quittierten seine Fehlgriffe mit Pfiffen. Gleichzeitig hatten Nübels Vorderleute große Probleme, die Leipziger von ihrem Kasten fernzuhalten.

Mit schnell vorgetragenen Angriffen fanden die Leipziger immer wieder die Lücken im Schalker Defensivverbund und hatten durch Sabitzer (31./33.) gute Chancen, auf 2:0 zu erhöhen. Hochkarätige Schalker Chancen gab es vor der Pause keine.

Timo Werner baut Führung aus

Der Österreicher setzte auch nach dem Seitenwechsel die erste Duftmarke, schoss den Ball in der 57. Minute aus aussichtsreicher Position aber ein gutes Stück am Schalker Kasten vorbei. Als zielsicherer erwies sich vier Minuten darauf Timo Werner, der den Ball an der Strafraumgrenze erst völlig unbedrängt annehmen konnte, dann auf seinem Weg Richtung Tor auch nicht wirklich gestört wurde und mit einem wuchtigen Schuss oben ins lange Eck abschloss.

Nach einem Freistoß in der 65. Minute hätte Schalke um ein Haar ins Spiel zurückgefunden, doch Leipzigs Schlussmann Peter Gulacsi konnte den Kopfball von Matija Nastasic mit einer starken Parade zur Ecke klären. Leipzig machte es kurz darauf nach einer Ecke besser, als Marcel Halstenberg per Kopf alle Schalker Hoffnungen auf eine Aufholjagd begrub.

Das Angelino mit seinem ersten Bundesliga-Treffer und Emil Forsberg noch auf 5:0 erhöhten, waren für die Schalker die Schlusspunkte einer ernüchternden Heimniederlage. Damit sind die Königsblauen bereits seit fünf Bundesliga-Partien sieglos.