Das gaben die Schalker am Montagabend (23.01.2023) bekannt. Laut Vereinsmitteilung habe S04 außerdem eine "Option zur Weiterverpflichtung" des 26-Jährigen. Über die weiteren Details des Transfers sei Stillschweigen vereinbart worden.

Wochenlanges Schalke-Werben um Skarke beendet

"In den vergangenen Wochen haben wir intensiv um Tim gekämpft, weil er unser absoluter Wunschkandidat für die offensive Außenbahn war und ist" , wurde Sportvorstand Peter Knäbel in der Meldung zitiert. "In den vergangenen 48 Stunden" habe sich dann doch kurzfristig noch eine Möglichkeit ergeben, Skarke zu verpflichten.