19.770 Zuschauern waren gekommen, um sich das neue Schalker Team anzusehen, in dem beim Anpfiff gleich acht Neuzugänge auf dem Platz standen. Allen voran Stürmer Simon Terodde, der die Königsblauen gegen seinen Ex-Club schon in der siebten Minute in Führung brachte. "Spitzenreiter, Spitzenreiter", hallte es danach durch die Arena. Doch damit Schalke tatsächlich gleich wieder oben mitspielen kann, muss sich noch einiges tun.