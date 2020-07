35-Millionen-Euro-Kredit zur Neuausrichtung

Mitte Juli war bekannt geworden, dass für die Neuausrichtung des Vereins ein Kredit in Höhe von 35 Millionen Euro nötig ist. Das ging aus einem vertraulichen Papier des NRW-Finanzministeriums hervor, das am 10. Juli in einer Sondersitzung des Finanz- und Hauptausschuss beraten wurde und dem WDR vorliegt.