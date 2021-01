In bestem Ruhrpott-Deutsch gab Sead Kolasinac den Malocher, der seinen Herzensklub FC Schalke 04 mit Mentalität vor dem Absturz retten will. "Ich bin ein Spieler, der vorne weggeht. Dat is' meine Art, dat kann die Mannschaft gut gebrauchen" , sagte der von Fans und Mitspielern sehnlichst erwartete Rückkehrer bei seiner Vorstellung am Dienstag.

Dass er angesichts der prekären Lage wie ein Heilsbringer empfangen wurde, machte dem 27 Jahre alten Linksverteidiger nichts aus. "Das ist positiver Druck, ich sehe das als eine Herausforderung" , sagte die Leihgabe des FC Arsenal: "Klar ist aber: Ich kann das nicht alleine schaffen, wir müssen alle zusammenhalten."

Elgert ist Kolasinacs "Mentor"

Tatenlos dabei zuzusehen, wie sein Ex-Klub, für den er als Meister-Kapitän der A-Jugend und später als Profi (2012 bis 2017) aufgelaufen war, derart abstürzt, habe ihm wehgetan, gab der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas zu. Er wollte unbedingt helfen, und nach Gesprächen mit seinem "Mentor" Norbert Elgert, Schalkes U19 -Trainer, stand sein Entschluss zum Wechsel fest. "Ich freue mich riesig, wieder da zu sein" , sagte Kolasinac, der Schalke auf und neben dem Platz voranbringen soll.

Der Mann, der laut Ex-Trainer Arsene Wenger über "Kraft wie ein Tier" verfügt, soll die verunsicherten Teamkollegen aus ihrer Lethargie reißen. "Keiner darf Angst haben vor dieser Herausforderung" , mahnte Kolasinac, "weil Angst nie gut im Sport und im Leben allgemein ist."