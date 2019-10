Die Reaktion ist verständlich, denkt man nur an die vergangene Spielzeit zurück. Derzeit steht Königsblau mit 13 Zählern auf Platz vier. 2018 hatten die Schalker nach sechs Partien magere drei Zähler auf der Habenseite. Doch das Selbstbewusstsein im Team ist gestiegen.

Hohe Leistungsbereitschaft im Schalker Team

Rabbi Matondo (FC Schalke 04)

So sagt der 19jährige Rabbi Matondo, der in Leipzig sein Schalker Startelf-Debüt feierte: " Wir haben sehr viele gute Spieler in der Mannschaft, jeder fühlt sich gut, jeder ist fit. Für einen Platz in der Startelf gibt jeder im Training alles ." In der hohen Leistungsbereitschaft, Leidenschaft und Entschlossenheit sieht der junge Stürmer den Schlüssel der jüngsten Erfolge. FC-Coach Beierlorzer dürfte neidisch werden ob dieser Worte.

Stand: 03.10.2019, 12:47