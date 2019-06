Der Schalke-Boss steht aber auch für die erfolgreichste Zeit des Traditionsklubs in der Bundesliga. In 18 Jahren spielten sie 15-mal im Europapokal, siebenmal davon in der Champions League. Auch wirtschaftlich kann sich die Entwicklung sehen lassen. Von einst 75 Millionen Euro hat sich der Umsatz auf 350 im Geschäftsjahr 2018 fast verfünffacht.

Aussichten auf Wiederwahl sind gut

Die 2001 eröffnete Arena, für 191 Millionen Euro errichtet, wurde in Eigenregie finanziert. Die letzte Rate wird dieser Tage fällig. Weitere 95 Millionen Euro werden bis 2022 in den Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur investiert. Auf der anderen Seite drücken den Klub weiterhin Verbindlichkeiten von über 200 Millionen Euro.

Die Aussichten auf eine Wiederwahl sind gut, eine starke Opposition wie vor drei Jahren gibt es diesmal nicht. Dennoch sagt Tönnies: " Sollte ich nicht gewählt werden, ist das eine demokratische Entscheidung. Auch dann bleibe ich Schalke gewogen. "

