Statistisch gesehen spricht nicht viel für ein Wunder beim FC Schalke 04. Neun der vergangenen elf Bundesliga-Spiele gingen verloren, der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt weiterhin acht Zähler. Ein vergleichbarer Rückstand zu diesem oder einem späteren Saisonzeitpunkt wurde erst zweimal noch wettgemacht, von Eintracht Frankfurt 1999/00 und von Arminia Bielefeld 1980/81. Zudem gewann Konkurrent Mainz am letzten Spieltag überraschend gegen Leipzig (3:2), während Schalke beim 0:4 gegen Bayern München mal wieder einem Top-Team klar unterlag.

Doch in Gelsenkirchen ist Aufgeben keine Option. "Es ist kein Zweckoptmismus, sondern wir glauben dran, dass wir es schaffen können" , betonte Trainer Christian Gross am Freitag. Drei Spieler, die für Impulse sorgen sollen, machen den Schalkern nun Mut vor dem enorm wichtigen Spiel in Bremen.

Huntelaar-Teileinsatz in Bremen geplant

Der erste Hoffnungsträger: Stürmer Huntelaar. Er hat seine Wadenprobleme überwunden und gehört erstmals seit seiner Rückkehr zum Kader. "Klaas-Jan reist erfreulicherweise mit nach Bremen. Es ist auch vorgesehen, dass er einen Teileinsatz bekommt", sagte Gross.

Huntelaar selbst betonte, er stünde mittelfristig auch für mehr als nur Teileinsätze zur Verfügung: "Wenn ich fit bin, kann ich natürlich auch 90 Minuten spielen. Die Fitness ist bei mir eigentlich nie ein Problem gewesen. Aber wenn man verletzt ist, ist das natürlich anders, da brauche ich ein bisschen Aufbauarbeit."

Hoppe soll von Huntelaar lernen

Somit wird im Sturmzentrum erst einmal wieder das 19-jährige Talent Matthew Hoppe auflaufen. "Er hat sehr gute Ansätze. Der Wille ist da, er macht gute Laufwege. Die Mentalität ist super. Ich denke, er hat eine schöne Zukunft vor sich" , äußerte sich der fast doppelt so alte Huntelaar (37) zu seinem jungen Kollegen.

Der Plan mit Huntelaar sieht auch vor, dass er die Schalker Offensivabteilung und insbesondere Hoppe an die Hand nehmen soll. "Es wäre unklug, wenn wir nicht auf seine internationale Erfahrung zurückgreifen würden" , wies Gross auf die Qualitäten des Routiniers hin und fügte an: "Für Hoppe kann er eine wichtige Bezugsperson werden. Ich habe Matthew gesagt, er soll sich von ihm viel abschauen. In erster Linie brauchen wir natürlich auch Tore von Klaas-Jan, aber ich bin zuversichtlich, dass er sie schießen wird." Dass beide auch mal zusammen auf dem Feld stehen könnten, schloss Gross nicht aus.

Kolasinac und William als defensive Stabilisatoren

Nach überstandener Muskelblessur wird auch Abwehrspieler Sead Kolasinac nach Aussage von Gross "zu fast 100-prozentiger Sicherheit" wieder von Anfang an dabei sein und wohl Bastian Oczipka ersetzen. Auch der dritte Winterzugang, Rechtsverteidiger William vom VfL Wolfsburg, sei eine Option. "Ob er von Beginn spielt, ist noch offen. Aber die Chancen stehen gut." William sei kerngesund und einsatzbereit.

Gross lobte im Zuge dessen jedoch auch Timo Becker, der auf der rechten Außenbahn zuletzt viel Spielzeit bekam. Der Schweizer merkte an: "Timo ist ein Spieler, der zuhört und lernwillig ist." Sportdirektor Jochen Schneider hatte schon im Zuge der William-Verpflichtung verlauten lassen: "Unser Trainer (...) verfügt mit ihm und Timo Becker nun über zwei ganz unterschiedliche Typen, die diese Position je nach Bedarf ausfüllen können."

Eher keine weiteren Transfers