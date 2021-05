Grammozis setzt auf junge Spieler - und seine Schalker Zukunft

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis hat für die letzten drei Saisonspiele vollen Einsatz versprochen. Trotz des bereits feststehenden Abstiegs werde sein Team " nichts abschenken ", sagte der Coach am Montag: " Unser ganz, ganz große Ziel ist es, die Saison so positiv wie möglich abzuschließen. "

Für alle drei Gegner der Schalker geht es noch um viel: Hertha BSC (Mittwoch, 18 Uhr) und der 1. FC Köln spielen gegen den Abstieg, Eintracht Frankfurt um die Qualifikation für die Champions League.

Schalke setzt weiter auf junge Spieler