Normalerweise wird nach Derbys vor allem über Torschützen geredet. Bei besonders guten Spielen steht auch manchmal ein Torhüter im Fokus. Linksverteidiger wird eine solche Ehre eher selten zu Teil. Nach dem Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstag ist das anders, denn der gefeierte Held ist Schalkes Henning Matriciani.

Warum das? Dem 22- Jährigen reichte tatsächlich nur eine Aktion, um zum Derbyhelden zu werden. In der 90. Minute warf sich Matriciani mit vollem Körpereinsatz in einen Schuss von Dortmunds Mo Dahoud und verhinderte damit den möglichen 3:2-Siegtreffer für Borussia Dortmund. So durfte sich Schalke am Ende über das 2:2 freuen, bei dem die abstiegsbedrohten Gelsenkirchener gleich zwei Mal einen Rückstand aufholten und so dem ungeliebten Nachbarn auch einen empfindlichen Rückschlag im Meisterschaftskampf verpassten.