Der 22-Jährige hat im rechten Knie eine Verletzung an einem Kreuzband und am Außenmeniskus erlitten. Heekeren soll nach Klubangaben vom Dienstag (10.01.2022) "in Kürze" in Innsbruck (Österreich) operiert werden.

"Wir rechnen mit mindestens sechs Monaten Ausfallzeit. Aber Justin ist jung, er wird sich wieder heranarbeiten, und wir werden ihn dabei mit allem unterstützen, was wir haben", sagte Sportvorstand Peter Knäbel.