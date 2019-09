" Wir haben zu viele Fehler gemacht. Wir kassieren vier Gegentore nach Situationen, in denen wir vorher in Überzahl waren ", merkte Baumgart an und nahm nach dem Abrutschen auf Tabellenplatz 17 vor allem sich selbst in die Pflicht. An seiner voll auf Offensive ausgerichteten Spielphilosophie will der 47-Jährige ungeachtet der klaren Niederlage in jedem Fall festhalten.

Nach dreieinhalb gefälligen Spielen im Oberhaus, aber nur einem Punkt auf dem Konto, steht den Ostwestfalen ein richtungweisendes Spiel bevor: Am Samstag (15.30 Uhr) kommt es zum Kellerduell beim punktgleichen Schlusslicht Hertha BSC. Schalke empfängt bereits am Freitag (20.30 Uhr) Mainz 05.

sid | Stand: 16.09.2019, 11:34