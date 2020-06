Schalke: Gehaltsobergrenze und Bürgschaft vom Land?

Schalke wieder nicht international

Nach dem sportlichen Absturz in der Rückrunde mit 16 Spielen in Folge ohne Sieg, verpassten die Königsblauen zum dritten Mal in vier Jahren das europäische Geschäft. Aufgrund der Finanzsorgen sollen auch Notverkäufe kein Tabuthema mehr sein.

Geld würden vor allem Verteidiger Ozan Kabak oder die Mittelfeldspieler Suat Serdar und Weston McKennie bringen. Weitaus schwieriger wird es, für Fehleinkäufe wie Sebastian Rudy, Mark Uth oder Nabil Bentaleb, die derzeit ausgeliehen sind, hohe Ablösesummen zu erzielen.

Wagner: "Ich bin Schalker, Schalker kämpfen".

Stand: 29.06.2020, 18:56