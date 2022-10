Fazit nach Reis-Debüt: Zusammenhalt stimmt - Punkte-Ausbeute ausbaufähig

Erste volle Trainingswoche für den neuen Coach

Auf dem Platz dürfte Reis spätestens seit Sonntagabend wissen, dass er beim Tabellenletzten eine ganz schwere Aufgabe übernommen hat. Fußballerisch konnten die Königsblauen mit Freiburg einfach nicht mithalten. Er lobte, dass sein Team gegen starke Freiburger " nicht auseinandergefallen " sei.

An den Mängeln, die er gegen Freiburg notiert hat, will Reis nun in seiner ersten vollen Trainingswoche als S04-Coach arbeiten. " Wir haben es unsauber ausgespielt und daran müssen wir ansetzen ", sagte der frühere Trainer des Schalker Abstiegskampfkonkurrenten VfL Bochum.

Reis will während WM-Pause auf Verstärkungen drängen

In der Winterpause könnte S04 zudem auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden. Auch gegen Freiburg wurde deutlich, dass es im Spiel nach vorne an Geschwindigkeit mangelt. Reis kündigte an, dass er in der WM -Pause auf Verstärkungen drängen werde: " Das ist natürlich meine Pflicht. "

Viel erhoffen darf er sich da aber nicht, da Schalke unter einem großen Schuldenberg ächzt und erst kürzlich einen erneuten Verlust von knapp 20 Millionen Euro für das erste Halbjahr verkündete.