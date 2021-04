Düstere Perspektiven: Schalke verdoppelt seinen Verlust

Der akut abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat einen herben Verlust verbuchen müssen. Wie der Club am Dienstag in Gelsenkirchen mitteilte, fiel im Jahr 2020 ein Verlust von rund 53 Millionen Euro an.