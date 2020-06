Trainer Wagner: "Spaß ist weniger da als zuvor"

Ob sein Team am Samstag zum 16. Mal in Folge nicht gewinnt und möglicherweise noch auf den 15. Tabellenrang, die schlechteste Platzierung seit dem dritten Bundesliga-Abstieg 1988, abrutscht, interessiert die Fans nur noch am Rande.

Video starten, abbrechen mit Escape Wagner: "Habe schon bessere Tage erlebt auf Schalke" . Sportschau. . 01:14 Min. . Verfügbar bis 25.06.2021. Das Erste.

Auch Wagner selbst, der in der Hinrunde seine Mannschaft mit attraktivem Fußball in die Spitzengruppe führte, gab zu: "Der Spaß ist in den letzten Wochen und Monaten sicherlich weniger da als zuvor." Seit dem 17. Januar hat Schalke kein Bundesligaspiel mehr gewonnen.

Sportvorstand Schneider steht zu Wagner

Dennoch darf Wagner in seine zweite Saison als Chefcoach gehen. Sportvorstand Jochen Schneider hat seinem Trainer, der zwischenzeitlich zehn verletzte Spieler ersetzen musste, jüngst die Jobgarantie ausgesprochen.

Auch wenn der Trainer, der in der Rückrunde zuweilen ratlos wirkte, bei den Fans durchaus umstritten ist: Der Protest richtet sich vor allem gegen die Chefetage. Nach dem Ärger um den Härtefallantrag für Ticketerstattungen in der Coronakrise und die Kündigung langjähriger Fahrer der Nachwuchsabteilung sehen die Ultras einen "Ausverkauf der Schalker Werte" und "blanken Dilettantismus" in der Klubspitze.

Ausgliederung bevorstehend?

Damit dürften sich neben Tönnies auch die Vorstände Schneider und Alexander Jobst angesprochen fühlen. Nach dem überraschenden Abschied des Finanzchefs Peter Peters nach 27 Jahren rechnen viele mit der Ausgliederung der Profiabteilung und dem Einstieg von Investoren. Tönnies hatte diesen Weg angesichts von knapp 200 Millionen Euro Schulden und fehlenden Europacup-Einnahmen schon kurz nach der Corona-Zwangspause angedeutet. Das sportliche Geschehen am letzten Spieltag wird bei Schalke zur Nebensache.

sid/red | Stand: 26.06.2020, 12:06