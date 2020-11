Frühzeitiger Abstiegskracher

Manuel Baum ist darum bemüht, die Brisanz aus der bevorstehenden Partie beim 1. FSV Mainz 05 herauszunehmen. "Das ist für uns ein ganz wichtiges Spiel. Aber die Spieler brauchen neben der nötigen Anspannung auch eine gewisse Lockerheit" , sagt der Trainer des FC Schalke 04. Der 41-Jährige versucht seit seinem Arbeitsbeginn in Gelsenkirchen im September ohnehin unaufhörlich, nur noch positive Gedanken zu verbreiten. Aus seiner Sicht die einzig hoffnungsvolle Methode, diesen fußballerischen Albtraum rund um sein Team zu beenden.

Geändert hat sich indes wenig. Das jüngste 4:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Schweinfurt 05, einem engagierten Regionalligisten, war in spielerischer und vielerlei anderer Hinsicht eher ein Rückschritt. "Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn wir nochmal über dieses Spiel reden. Es gab auch einige gute Ansätze, auch den, dass wir vier Tore geschossen haben" , sagt Baum. Das soll reichen. Der Blick soll sich nur nach vorne richten.

Ratlosigkeit und Frustration

Nun also Mainz. Gegen die Rheinhessen kann Innenverteidiger Ozan Kabak nach seiner Sperre wieder mit dabei sein. Mittelfeldakteur Suat Serdar wird ist zwar auf dem Weg der Besserung, wird aber noch nicht einsatzfähig sein. Ob der derzeit wohl einzige Schalker Hoffnungsträger Mark Uth spielen kann, ist auch noch nicht gesichert. Der 29-Jährige laborierte die ganze Woche über an muskulären Problemen. Zwei Spieler, die Baum sehr gut gebrauchen könnte.

Schließlich geht es in Mainz nicht nur darum, nach der scheinbar Endlosserie ohne Sieg (22 Spiele) mal wieder drei Punkte zu erspielen. Es geht vor allem auch um die Erkenntnis, ob die Schalker überhaupt noch konkurrenzfähig sind im Oberhaus der Liga. Denn sollten sie sich auch gegen die bislang sieg- und punktlosen Mainzer nicht behaupten können, dürften Ratlosigkeit und Frustration am Berger Feld ihr Maximum erreichen. Und der Abstiegskampf ein dauerhafter Begleiter in der noch sehr langen Spielzeit.

Viele Fragen offen

Die Nerven dürften deshalb bei manch einem im Verein blank liegen vor diesem wichtigen Spiel. Und Klub-Verantwortliche, das Trainerteam und auch Fans dürften sich allesamt dieselben Fragen stellen: Können die Schalker Profis mit dem Druck umgehen? Schaffen sie es, ihre Anspannung in positive Energie zu verwandeln? Können sie unter Beweis stellen, dass sie in den wichtigsten Momenten ein vorzeigbares Niveau abrufen können? Und vor allem: Können sie noch punkten?

Es ist also eine Art Endspiel für die Schalker zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison. Zu gewinnen gibt es für die Königsblauen so oder so die wichtigste Erkenntnis seit langer Zeit.

Baum möchte solche Fragen momentan nicht diskutieren. Vielmehr setzt er darauf, dass seine Spieler verstanden haben, dass die Lage nun besonders ernst geworden ist. Der Ausgang des Spiels gegen Mainz dürfte allerdings in beide möglichen Richtungen großen Einfluss auf den Rest der Saison haben. "Das ist Glaskugel-lesen" , sagt der Fußballlehrer. "Als erstes müssen wir gegen Mainz über die Haltung und den Kampf in die Partie kommen" , sagt Baum. Bislang haben solche Appelle des Coaches an seine Spieler allerdings so gut wie noch nicht gefruchtet.

Stand: 06.11.2020, 12:52