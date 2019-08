Andererseits ist der Verein selbst in Zugzwang, alleine schon durch seine eigene Vereinssatzung. So hatte Vorstand Peter Peters erst Ende Juni sich erst wegen rassistischer Ausfälle einiger (weniger) Schalker Fans erst bei der Versammlung Ende Juni mit einem Appell an die Mitglieder gewandt.

" Es vergeht kaum noch ein Spiel ohne rassistische Ausfälle ", und weiter: " Eines sind diese Leute sicher nicht. Das sind ganz sicher keine Schalker. Diskriminierung hat auf Schalke keinen Platz. " " Zeigt Flagge ", hatte Peters gesagt. Nun wird sich zeigen, inwieweit der Ehrenrat dieser Aufforderung nachkommen wird.

Video starten, abbrechen mit Escape Tönnies mit Entschuldigung - Ehrenrat berät sich. Sportschau. . 02:05 Min. . Verfügbar bis 02.08.2020. Das Erste.

Stand: 06.08.2019, 11:04