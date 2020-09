Wie der Verein am Freitag mitteilte, sei ein Kadermitglied der Lizenzspielermannschaft am Donnerstag postiv auf Covid-19 getestet worden. " Alle übrigen Befunde waren negativ ", heißt es auf der Webseite des Vereins. Der betroffene Spieler befände sich seit Bekanntgabe der Testergebnisse in häuslicher Quarantäne.

Keine Angabe zur betroffenen Person