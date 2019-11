Zum Tag der Rückkehr von Clemens Tönnies in das Amt das Aufsichtsratschefs des FC Schalke 04 veröffentlichte der Klub am Donnerstag (07.11.2019) auf seinem vereinseigenen TV-Sender ein Interview mit dem 63-Jährigen. " Es war eine harte Zeit ", so Tönnies über die dreimonatige Zwangspause. Er habe es nicht erwartet, dass er ein Stück weit leide, nicht dabei zu sein.

Die Wucht der Reaktionen auf seine Rede beim Tag des Handwerks in Paderborn im Juli habe ihn " total erschlagen ". Damals hatte er die Finanzierung von Kraftwerken empfohlen, denn: " dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn´s dunkel ist, Kinder zu produzieren ."

"Bin eher der, der vereint"

Er entschuldige sich noch einmal aufrichtig: " Weil ich nicht der bin, der trennt, sondern eher der bin, der vereint." Er sei in seinem Unternehmen mit 87 unterschiedlichen Nationen in der Zusammenarbeit und es sei ein gutes Miteinander.

Tönnies: "Die Wucht der Reaktion hat mich erschlagen" . Sportschau. . 04:42 Min. . Verfügbar bis 07.11.2020. Das Erste.

"Ich bin sehr, sehr oft in Afrika gewesen, kenne die Menschen ", so Tönnies. Er sei mit seinem Auto mehr als 12.500 Kilometer durch Afrika gefahren, habe immer draußen geschlafen, immer fernab der Fernstraßen. Er sähe " uns alle in Europa " in der Pflicht, etwas für Afrika zu tun, und das habe er auch damit gemeint.

Tönnies beschwört den Zusammenhalt

Er habe sehr viele Reaktionen auf seine Aussage bekommen. Viele hätten ihm gesagt, es sei daneben gewesen, was er sich dabei gedacht hätte. " Und wenn ich es dann erklärt habe, sind mir viele gefolgt ", so Tönnies.