Es rumort bei Borussia Dortmund. Der merkwürdig uninspirierte und über weite Strecken harmlose Auftritt bei Inter Mailand hat die Diskussionen um Trainer und Taktik beim BVB weiter angeheizt.

Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Dortmunder das ewige Duell mit dem FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) auch verlieren. " Wir wissen, was dieses Spiel für uns bedeutet und welche Möglichkeiten es für uns birgt - sowohl in der Tabelle als auch für die Emotionen im Umfeld. Wir brauchen jetzt diesen Push ", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vor der Auswärtspartie. Alle Hoffnungen, dass bereits das umjubelte 1:0 über Mönchengladbach am vergangenen Samstag nach zuvor drei Remis in der Bundesliga für eine Trendwende gesorgt haben könnte, erwiesen sich in Mailand als Wunschdenken.

Rückendeckung für Favre - aber wie lange noch?

Vor allem für Trainer Lucien Favre ist die Situation durch die Champions-League-Niederlage nicht einfacher geworden, auch wenn sich alle Offiziellen derzeit noch hinter den Schweizer stellen. " Wir führen keine Trainerdiskussion und sind froh, Lucien Favre zu haben ", erklärte Michael Zorc. Was soll der BVB-Manager auch anderes sagen, so kurz vor dem für viele Fans noch immer wichtigsten Spiel des Jahres. Fakt ist aber, im Derby bei Schalke 04 muss Dortmund Wiedergutmachung betreiben, ansonsten droht Ungemach.

Zumindest wird wohl der zuletzt angeschlagene Marco Reus nach seiner Pause in Mailand in den Kader zurückkehren. Weiter verzichten muss Favre aber auf Stürmer Paco Alcacer.

Video starten, abbrechen mit Escape Zorc über das Fehlen von Reus: "Hoffen, dass er zum Derby wieder dabei ist". Sportschau. . 00:18 Min. . Verfügbar bis 22.10.2020. Das Erste.

Wagner schwelgt in Derby-Euphorie

Und wie sieht es bei den Blau-Weißen aus? Hier ist die Stimmungslage trotz der jüngsten 0:2-Niederlage in Hoffenheim bestens. Nicht nur Mannschaft und Fans, sondern vor allem auch Trainer David Wagner sind voll im Derby-Fieber. " Ich muss aufpassen, dass sich mir nicht die Nackenhaare aufstellen, wenn ich nur darüber rede ", sagte der Schalker Coach: " Ich muss mal gucken, wie ich uns alle runterkriege. "

Anders als Favre in Dortmund sitzt Wagner fest im Sattel. Der 48-Jährige hat eine total verunsicherte Mannschaft aufgepäppelt, Transferflops wie Amine Harit in Leistungsträger verwandelt und den Beinahe-Absteiger mit Vollgas-Fußball zum Beinahe-Tabellenführer geformt. Zum Vergleich: Vor dem letzten Revierderby lag Schalke 42 Punkte hinter dem BVB, was einen historischen Rekord darstellte. Aktuell beträgt der Rückstand nur einen Zähler. Mit einem Sieg würden die Gelsenkirchener also am ungeliebten Nachbarn vorbeiziehen.

Glücksbringer Stambouli

Fehlen wird den Gastgebern allerdings Weston McKennie, und auch der Einsatz von Neu-Nationalspieler Suat Serdar ist noch fraglich. Mit Benjamin Stambouli ist aber zumindest Schalkes Glücksbringer an Bord. Der Innenverteidiger verlor bislang noch keines seiner Derbys: In fünf Spielen holte Stambouli zwei Siege und drei Remis.

Sollte Stamboulis Serie weitergehen und Schalke nach dem 4:2-Erfolg aus der letzten Saison womöglich sogar erneut gewinnen, wird die Luft für Favre beim BVB trotz Zorcs Beteuerungen ziemlich dünn. Ein überzeugender Sieg hingegen dürfte die Gemüter zumindest kurzfristig etwas beruhigen. Favres Schicksal hängt also buchstäblich am seidenen Derby-Faden.

cl/sid/dpa | Stand: 25.10.2019, 11:58