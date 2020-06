Nachweis der Corona-Verluste nötig

Knackpunkt ist aus Sicht der Schalker, ob sie gegenüber dem Land als Bürgen tatsächlich nachweisen können, dass der Verein durch jüngste Verluste in seiner Existenz bedroht ist. Jedes Heimspiel ohne Zuschauer kostet Schalke etwa zwei Millionen Euro, hinzu kommen Mindereinnahmen in den Bereichen Werbung/Marketing. Und auf dem eingebrochenen Transfermarkt werden kaum hohe Summen zu generieren sein.

Demgegenüber steht das jahrelange Missmanagement mit hohen Spieleretats, die zumeist auf das Erreichen der Champions League ausgerichtet waren. Die hohen Verlustgeschäfte sind auch deshalb entstanden, weil die hohen sportlichen Ziele verbunden mit Mehreinnahmen - wie in dieser Saison - oftmals nicht erreicht worden sind.

Tönnies spendete 160.000 Euro an die CDU

Ein zusätzliches "Geschmäckle" bekommt der Fall Schalke durch Aufsichtsratschef Clemens Tönnies. Dessen Fleischkonzern rückt mit Spenden an die CDU in den Fokus. In der vom Verein Lobbycontrol unterhaltenen Datenbank Lobbypedia lassen sich für die Jahre 2002 bis 2017 insgesamt neun Einzelspenden der B. & C. Tönnies GmbH & Co. KG, der Tönnies Holding GmbH & Co KG und von Clemens Tönnies als Privatperson an die CDU finden, heißt es in einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Insgesamt sollen in den vergangenen 18 Jahren 158.474 Euro von Tönnies an die CDU geflossen sein. Spenden an andere politische Parteien finden sich in der Datenbank nicht. Der nordrhein-westfälische CDU-Landesverband teilte auf Anfrage der Neuen Westfälischen in Bielefeld mit, dass seit Übernahme des NRW-Landesvorsitzes durch Armin Laschet im Juni 2012 “ keine Spenden an den CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen durch die Firma Tönnies eingegangen” seien.

Für Mittwoch (01.072020) haben die Schalker zu einer Pressekonferenz geladen. Dann soll es neue Erkenntnisse zur aktuellen Finanzsituation des Klubs geben.

