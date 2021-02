Dass sich Schalke-Fans seit geraumer Zeit wie im falschen Film vorkommen dürften, ist nichts Neues. Legt man heutzutage noch die fast als romantisch zu bezeichnenden Maßstäbe der vergangenen Zeit als Bundesliga-Topklub an, ist die Welt für die "Königsblauen" schon seit langem auf den Kopf gestellt. Und dennoch - oder gerade deswegen - mag sich manch einer nun zwicken, dass Schalke 04 im Duell mit Union Berlin (Samstag, 18.30 Uhr) mal wieder in der Außenseiter-Rolle gegen einen Klub ist, der mit einem bedeutend niedrigeren Etat arbeitet.

"Für viele Fans ist der Lebensinhalt Schalke. Da geht es um positive Resultate. Und da sind wir verantwortlich für. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen" , forderte Trainer Christian Gross am Freitag im Duktus des sportlichen Underdogs.

Sinnbildlich: Schalker Marktwert-Sinkflug und Union-Boom

Dass eine gewisse Gehaltsstruktur allein sportlichen Erfolg bedingen kann, aber nicht muss, lässt sich an diesem Vergleich durchaus ablesen. Union Berlin, erst im zweiten Jahr seiner Bundesliga-Zugehörigkeit, schloss die letzte Spielzeit mit 41 Punkten auf Rang elf ab, Schalke landete aufgrund der desolaten Rückrunde auf Platz zwölf mit 39 Zählern - rein tabellarisch standen die Klubs auf Augenhöhe.

Seitdem haben sich die sportlichen Ambitionen der beiden Vereine weiter in gegensätzliche Richtungen entwickelt. Während der FC Schalke auf Rang 18 abstürzte, etablierte sich Union auf einem einstelligen Tabellenplatz. Das quittierte aus wirtschaftlicher Sicht jüngst auch das Portal "Transfermarkt", das im ersten Marktwert-Update des Jahres 2021 gleich 20 Schalker Spieler weiter abstufte. Ein Gesamtminus von 34 Millionen Euro im Vergleich zur letzten Kader-Bewertung. Dagegen legten elf Union-Spieler im Wert zu.

Schalke in mehreren Statistiken weit hinter Union

Obwohl die "Knappen" mit einem Kader-Marktwert von ca. 117 Millionen Euro immer noch weit vor Union (ca. 76 Mio.) stehen, ist klar, dass Schalke sportlich in Berlin nicht die Favoritenrolle einnimmt. Beim Blick auf die Statistik eröffnen sich vor allem auf drei Baustellen Diskrepanzen.

Die Köpenicker sind mit im Schnitt 120,1 Kilometern pro Spiel das laufstärkste Team der Liga, Schalke mit 114,8 das laufschwächste. Zudem benötigte Union pro Tor sieben Torschüsse (nur Bayern München ist effektiver), Schalke ganze 15 (schwächster Wert der Liga). Und bei Standards muss Schalke, das zuletzt gegen Leipzig die Gegentore 18 und 19 nach ruhenden Bällen kassierte, besonders aufpassen. Denn Union traf schon zwölfmal nach einem Standard (nur Mönchengladbach noch öfter).

Bessere Standardabwehr in Berlin essenziell

Nachdem Winter-Zugang und Innenverteidiger Skhodran Mustafi gegen Leipzig beim ersten Gegentor nicht gut ausgesehen hatte, erklärte er im Nachgang, dass Schalke bei Standards in einer Mischung aus Raum- und Manndeckung verteidige. Das müsse man "analysieren und möglicherweise umstellen".

Trainer Gross betonte nun: "Natürlich ist das ein Thema bei uns. Es wird einige Kopfballduelle geben." Und ließ durchblicken, dass er unabhängig von der Defensivtaktik eine gewisse Einstellung seiner Spieler erwartet: "Ob Mann- oder Zonendeckung - entscheidend ist, dass man bereit ist, einen Ball zu verteidigen. Dass man Mut hat, Entschlossenheit zeigt und Verantwortung übernimmt."

Gross stellt Bentaleb Comeback in Aussicht: "Keine Zeit mehr"

Wohl vor allem spielerische Verantwortung übernehmen könnte in Berlin auch wieder der in Ungnade gefallene, aber jüngst rehabilitierte Nabil Bentaleb. Gross stellte ihm Einsatzzeit in Aussicht. "Wir haben keine Zeit mehr. Es kann sehr gut sein, dass er gleich zu Beginn spielt. Einem Comeback steht nichts im Wege" , sagte der Schweizer.

Gross verteidigte die Begnadigung: "Ich bin völlig unbelastet in der Causa, es gibt keine Vorgeschichte zwischen uns. Die Integration in der ersten Woche ist aus meiner Sicht positiv gelaufen" , sagte der 66-Jährige. Warum Bentaleb nicht direkt zu Beginn von Gross' Amtszeit bei S04 zurückgeholt wurde? "Da liefen noch Transfergespräche, dass er vielleicht ins Ausland wechselt" , erklärte Gross.

Hoffnung auf Huntelaar vorerst ausgebremst

Salif Sané und Mark Uth fallen verletzungsbedingt für das Spiel in Berlin aus. Auch Stürmer Klaas-Jan Huntelaar muss aufgrund einer neuen Verletzung weiterhin passen. Gross rechne damit, dass der Niederländer nach dem Union-Spiel wieder ins Training einsteigen kann.

Die Rückkehr des 37-Jährigen als Hoffnungsträger könnte die Fans zumindest gefühlsmäßig wieder in die sportlich erfolgreichere Schalker Zeit zurückversetzen - in der die Gelsenkirchener wohl noch Favorit im Duell gegen Union Berlin gewesen wären.

Stand: 12.02.2021, 11:45