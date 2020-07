Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat Eigengewächs Timo Becker bis mindestens 2021 an sich gebunden. Das teilte der Revierklub am Freitag (31.07.2020) mit. Das Arbeitspapier des 23-Jährigen war mit dem Ende der letzten Saison ausgelaufen, nun erhält Becker "einen neuen Einjahresvertrag plus Option" .

Sportvorstand Schneider: Becker hat "Rüstzeug für Bundesliga"

In der Mitteilung von S04 wurde Becker zitiert: "Den Traum, auf Schalke einen Profivertrag zu unterschreiben, hatte ich schon immer. Heute ist einer der schönsten Tage in meinem Leben." Der Rechtsverteidiger wurde bei Schalke ausgebildet, schaffte jedoch bei Regionalligist Rot-Weiß Essen den Sprung in den Seniorenbereich.