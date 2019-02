Schalkes Trainer Domenico Tedesco sieht beim kommenden Auswärtsgegner Bayern München kaum Schwächen. Auf verlorenem Posten beim Tabellen-Dritten sieht Tedesco sein Team aber trotzdem nicht. "Du musst 100 Prozent konzentriert sein und alles reinwerfen. Wir haben unheimlich Bock auf das Spiel" , sagte der Coach am Freitag (08.02.2019).

Video starten, abbrechen mit Escape Tedesco - "Gegen Bayern musst Du leiden können" | Sportschau | 08.02.2019 | 00:57 Min. | Verfügbar bis 08.02.2020 | Das Erste

Im Hinspiel quasi chancenlos

Mit welcher Taktik seine Mannschaft die Bayern bei der Partie am Samstag ab 18.30 Uhr bezwingen könnte, verriet Tedesco nicht: "Die Ideen werde ich nicht preisgeben" , erklärte er. Zuletzt sind die Bayrern zwar nicht mehr so dominant aufgetreten wie gewohnt, aber beim 0:2 im Hinspiel am 22. September waren die Königsblauen quasi chancenlos.

Video starten, abbrechen mit Escape Historie - Bayerns höchste Niederlage in der Bundesliga gegen Schalke | Sportschau | 07.02.2019 | 01:15 Min. | Verfügbar bis 07.02.2020 | Das Erste