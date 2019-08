Beide Male gab es keinen Elfmeter, Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) sah sich die Szenen trotz Rücksprache mit dem Video-Assistenten Bastian Dankert (Rostock) nicht noch einmal selbst in der Wiederholung am Spielfeldrand an.

Wagner äußerte später totales Unverständnis. "Aus meiner Sicht hätten wir zwei Handelfmeter bekommen müssen" , sagte er. "Ich bin auf die Erklärung gespannt, weil ich es gerne verstehen würde. Wir hatten eine Schulung vor der Saison, deswegen verstehe ich das nicht."

Schiedsrichter Fritz: "Keine 100-prozentig falsche Entscheidung"

Schiedsrichter Fritz sagte nach der Partie im ZDF: "Ich würde wahrscheinlich anders entscheiden" , sagte er, "kann aber nachvollziehen, dass ich nicht rausgeschickt worden bin, weil es keine 100-prozentig falsche Entscheidung von mir war."

DFB-Schiedsrichterchef Lutz-Michael Fröhlich sagte in der Sendung "Doppelpass" auf Sport1: "Bei Perisic geht der Arm zum Ball, bei Pavard sehe ich das nicht ganz so. Von der Überzeugungskraft und der Außenwirkung wäre es aber wahrscheinlich am besten gewesen, wenn er sich noch mal selbst ein Bild gemacht hätte."

Regel-Anpassung zur neuen Saison

Die Diskussionen gehen weiter, obwohl die Handspiel-Regel kürzlich präzisiert worden war. Demnach wurde die "unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche" Teil des Regelwerks, sodass eine Armhaltung über Schulterhöhe bei einem Kontakt mit Hand oder Arm ein strafbares Handspiel nach sich zieht.

Zumindest im zweiten Fall hätte es Elfmeter geben müssen, weil Perisic seine Körperfläche vergrößerte.