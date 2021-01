Schalke gegen Bayern - Wiedergutmachung oder erneutes Debakel?

Denn während die Bayern einmal mehr an der Tabellenspitze thronen ist Schalke Ligaschlusslicht. Das deprimierende 1:2 im Kellerduell mit dem 1. FC Köln am Mittwoch vergrößerte den Abstand zu einem Nicht-Abstiegsplatz auf üppige zehn Zähler.

"Im Fußball immer Möglichkeiten"

Dennoch verbreitet der neue Coach demonstrativ Zuversicht: " Ich denke immer positiv und tue mich enorm schwer mit Pessimisten. Man hat im Fußball immer Möglichkeiten ", sagte Gross vor der Partie. Der Schweizer ist guter Dinge, dieses Credo auf seine Mannschaft übertragen zu haben: " Sie glaubt an das Ziel. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, aber sie glaubt daran. "

Video starten, abbrechen mit Escape Schalkes Gross: "Versuche, keine Pessimisten um mich zu haben". Sportschau. . 00:32 Min. . Verfügbar bis 22.01.2022. Das Erste.

Tatsächlich scheint die Lage des Tabellenletzten, der noch 2019 in der Champions League spielte, fast aussichtslos. Nie zuvor in der langen Ligahistorie hielt ein Team mit nur sieben Punkten nach der Hinrunde am Ende noch die Klasse. Zudem tritt der Revierklub in den kommenden sechs Partien gleich fünfmal gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel an.

Doch das kann Gross ebenso wenig schrecken, wie die Tatsache, dass die vergangenen neun Partien gegen Bayern mit insgesamt 2:30 Toren allesamt verloren gingen. " Es ist ein neues Spiel, eine neue Dramaturgie ", so der 66-Jährige.

Huntelaar als Hoffnungsträger

Im Duell mit dem deutschen Rekordmeister kann Gross wohl wieder auf Sead Kolasinac zurückgreifen. Der Bosnier musste zuletzt gegen den 1. FC Köln verletzt ausgewechselt werden. Außerdem könnte Klaas-Jan Huntelaar erstmals nach seiner Rückkehr zum Einsatz kommen. Vielleicht wäre das ja ein gutes Omen, denn der Niederländer stand auch beim letzten Schalker Sieg gegen die Münchner auf dem Feld. Am 4. Dezember 2010 feierten die Gelsenkirchener einen 2:0-Heimerfolg gegen den Rekordmeister. Lang, lang ist's her.

Stand: 23.01.2021, 20:16