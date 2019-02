Schalke nicht ohne Chance

Nach dem Seitenwechsel stand die Schalker Defensive stabiler und in der 53. Minute hatten die Gelsenkirchener nach einem McKennie-Solo gleich mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß. Kurz darauf verhinderte Ulreich das 2:2 durch einen Kopfball von Bruma mit einer Glanzparade (54.). Stattdessen legten die Bayern mit der ersten guten Chance der zweiten Hälfte das 3:1 durch Serge Gnabry nach. Lewandowski vergab in der 74. Minute eine Großchance zum 4:1. In der Schlussphase neutralisierten sich die Teams.

Am kommenden Samstag (16.02.2019) geht es für Schalke mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter.