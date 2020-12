Wiedersehen mit Ex-Kapitän Daniel Caligiuri

Und auch Schalkes Personal unterschied sich noch ein wenig vom aktuellen - abgesehen davon, dass der Trainer damals noch David Wagner und nicht Manuel Baum hieß. Sinnbildlich: Am Sonntag gibt es das erste Wiedersehen mit Daniel Caligiuri. Der 32-jährige Dauerläufer war bei Fans beliebt, zwischenzeitlich sogar Kapitän und stets Leistungsträger während seiner Zeit bei S04 (108 Spiele, 17 Tore, 22 Assists). Im Sommer wechselte er ablösefrei nach Augsburg und ist dort mit vier Treffern momentan der Top-Torschütze.

Harit begnadigt, Fährmann im Training

Personell gab es zuletzt ordentlich Wirbel auf Schalke und einige Suspendierungen. Hinzu kamen einige Verletzte, Schalke setzte notgedrungen 29 verschiedene Spieler an den ersten zehn Spieltagen ein - mehr als jeder andere Klub. Gegen Augsburg wird Torhüter Frederik Rönnow genau so fehlen wie auch die Stürmer Goncalo Paciencia und Ahmed Kutucu. Vorstellbar ist hingegen, dass Torwart Ralf Fährmann, der unter der Woche wieder mittrainierte, zwischen die Pfosten zurückkehrt. "Wenn Ralf sich fit meldet, spielt er" , versicherte Baum. Auch Innenverteidiger Salif Sané könnte wieder eine Option sein.

Die Suspendierung von Amine Harit wurde jüngst wieder aufgehoben. "Wir haben hier die Mentalität, dass man Fehler machen darf. Dann ist die Frage: Wie geht man damit um? Amine hat sich seine zweite Chance verdient" , begründete Baum die Rehabilitation des Mittelfeld-Technikers. Von vornherein sei an Harit kommuniziert worden, die Suspendierung müsse nicht von Dauer sein. Den Vorwurf der Inkonsequenz wies Baum energisch zurück. Ob es für einen Einsatz reicht, ließ Baum offen.

Baum über Matchplan: "Können wir nach dem Spiel drüber reden"

Wie der 41-Jährige, der "sehr viele schöne" Erinnerungen an seine eigene Zeit in Augsburg zwischen 2016 und 2019 hegt, seinen ehemaligen Arbeitgeber knacken will, wollte er nicht preisgeben. Da würde er gerne "in der Pressekonferenz nach dem Spiel drüber reden. " Jedoch sei es natürlich "immer gut, Spieler zu kennen. Andererseits kann man aber auch sagen: Die haben schon mit mir zusammengearbeitet."

Hoffnung macht tatsächlich die Schalker Bilanz in Augsburg: Die "Knappen" verloren nur eines der letzten neun Bundesliga-Spiele gegen den FCA und sind in Augsburg seit vier Spielen ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis). Bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten hat Schalke auswärts eine so gute Bilanz wie in Augsburg.

Verbesserungen in Laufleistung und Athletik?

Fitnesstechnisch sieht der Trainer sein Team, dass in der Laufdistanz-Statistik dieser Saison auf dem letzten Platz steht, gewappnet für den kommenden Sprint bis Weihnachten. "Was unsere Laufleistung und Athletik angeht, sind wir wieder auf überdurchschnittlichem Bundesliga-Niveau" , erklärte Baum. Dies wird in Augsburg wohl auf den Prüfstand gestellt werden.

Stand: 11.12.2020, 11:21