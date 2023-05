Knäbel: S04-Umbruch "nicht so groß" wie nach letztem Abstieg

Dieser werde aber "nicht so groß" ausfallen wie nach der letzten Abstiegssaison, "weil wir eine größere finanzielle Stabilität und personell auch Planungssicherheit haben" , sagte Sportvorstand Peter Knäbel am Pfingstmontag (29.05.2023) in einem Pressegespräch. Der Abstieg sei dennoch natürlich eine "Zäsur" . Für den Spieleretat steht in der zweiten Liga etwa halb so viel Geld zur Verfügung wie in der Bundesliga.