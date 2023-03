Es war plötzlich still auf Schalke in der 77. Minute an diesem Sonntagabend im Oktober 2022. Eigentlich hatten 60.000 Fans in der Arena fest mit mindestens einem Punkt für die Königsblauen gerechnet.

Immerhin hatten die Schalker einen 0:2-Rückstand aufgeholt und spielten die letzten 20 Minuten sogar in Überzahl. Doch es kam anders: André Hahn traf zum 3:2 für Augsburg und sorgte für eine schmerzliche und vermeidbare Niederlage aus Sicht der Schalker.

Schlusslicht nach fünf Niederlagen

" Es ist einfach nur ein Nackenschlag. Wir ärgern uns extrem darüber ", so Tom Krauß nach dem Spiel im WDR-Interview. " Das ist sehr enttäuschend für uns. Das ist wirklich bitter ", erklärte der damalige Trainer Frank Kramer.

Es folgte eine Serie von fünf Niederlagen, an deren Ende Schalke Schlusslicht der Bundesliga war. Bis heute konnte der Ruhrgebietsklub die Abstiegsränge nicht verlassen. Nun kommt es Wiedersehen zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg.